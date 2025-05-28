Экс-главе Казанского университета дали 22 года за подстрекательство к убийству

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, признав его виновным в организации покушений на убийство. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Гафурову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

По данным «Коммерсанта», экс-ректора обвиняли в подстрекательстве к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось убийством. Гособвинение требовало для него 25 лет колонии.

Следствие установило, что в 1999 году Гафуров, будучи главой Елабуги, обратился к лидерам ОПС с просьбой устранить Исрафилова из-за конфликта. Жертву застрелили у спорткомплекса ЦСКА в Москве.

Защита настаивала на отсутствии доказательств, ссылаясь на оправдательное постановление прокуратуры и истечение срока давности. Суд отклонил эти доводы и назначил наказание путем сложения сроков по двум эпизодам.

Родственникам погибшего присудили 60 миллионов рублей в качестве компенсации.

Ранее ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.