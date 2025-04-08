Ректора ПсковГУ задержали за хищение зарплат преподавателей

Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, она задержана», — отметили в сообщении.

Ильина часто бывала в Москве, где живет ее семья. В столице она купила две квартиры общей площадью свыше 100 квадратных метров за 40 миллионов рублей. Одну из них ректор оформила на мать-пенсионерку для сокрытия доходов.

По данным Telegram-канала Shot, правоохранители заинтересовались 47-летней женщиной после скандала в вузе. Преподаватели обвинили ее в хищении зарплат.

По их словам, Ильина повысила работникам оклады, но разницу между суммами забирала себе. Кроме того, официальный доход ректора последние несколько лет увеличивался минимум на два миллиона рублей.

Ранее полицейские задержали бывшего проректора одного из вузов Москвы по подозрению в хищении денег. Руководитель вуза заключила фиктивные контракты для работы над программами по изучению русского языка.