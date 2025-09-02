Экс-глава столичного СК вышел на свободу по болезни после срока за взятку

Экс-глава московского главка Следственного Комитета Александр Дрыманов, получивший 12-летний срок за взятку от криминального авторитета Захария Калашова, досрочно вышел из колонии по болезни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела.

«Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью», — указано в документах.

Решение вступило в силу несмотря на возражения прокурора. Официальные комментарии относительно освобождения бывшего силовика пока не поступали.

Уголовное дело против Дрыманова было возбуждено после перестрелки у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Тогда конфликт из-за долга между владелицей заведения и подрядчиком привел к гибели двух человек, а еще несколько человек получили ранения в ходе инцидента.

Ранее стало известно, что власти отправили под арест экс-главу конструкторского бюро «Мотор» Станислава Алымова. «Мотор» входит в государственную корпорацию «Роскосмос» и считается одним из главных звеньев космической отрасли России.