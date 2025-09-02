Громкий арест в Москве. В СИЗО отправили экс-главу ключевого звена космической отрасли России

Экс-главу «Мотора» Алымова заподозрили в махинациях с поставками оборудования

Власти отправили под арест Станислава Алымова. Решение об избрании меры пресечения экс-главе конструкторского бюро «Мотор» принял Никулинский районный суд, сообщил «Коммерсантъ» .

Алымову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи усмотрели в его действиях признаки преступления, квалифицируемые по статье 159 УК России.

Подробности расследования не разглашались. По информации прессы, уголовное дело может быть связано с контрактом на поставку станков для нужд «Мотора».

Конструкторское бюро «Мотор» — одно из старейших отечественных предприятий в сфере разработки авиационных и промышленных двигателей.

Основанное в советское время, оно долгие годы специализировалось на создании силовых установок для авиации, а также промышленного оборудования.

Бюро сотрудничало с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и поставляло решения как для военных, так и для гражданских проектов.

«Мотор» входит в государственную корпорацию «Роскосмос» и считается одним из главных звеньев космической отрасли России.

