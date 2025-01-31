Экс-главу «Фонбета» проверят на причастность к другим преступлениям

Против экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина могут выдвинуть новые обвинения во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

«В настоящий момент Анохин проверяется на причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», — уточнил источник.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал бывшего руководителя «Фонбета» до 29 марта. По версии следствия, он через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей в попытке избежать отправки в правоохранительные органы сведений о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы.

Еще двух подозреваемых по уголовному делу о объявят в розыск. Следователь отметил, что они скрылись. Всего в деле фигурируют шесть человек.

Если вину Анохина докажут, его могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет.