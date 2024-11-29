Экс-футболиста «Кванта» арестовали в Подмосковье по подозрению в убийстве

РИА «Новости»: футболиста Мельникова арестовали до 18 января по делу об убийстве

Бывшего футболиста обнинского «Кванта» Виталия Мельникова арестовали по делу о заказном убийстве. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали шесть человек. Все они — жители Калужской области. Суд заключил соучастников под стражу до 18 января 2025 года.

По данным Следственного комитета, в конце октября подозреваемые жестоко избили мужчину и скрылись. Пострадавший умер на месте. Это произошло в лесу недалеко от СНТ «Садко» в Чехове.

Мельникова ранее дисквалифицировали за ставки на матчи.

Раскрываемость преступлений в Чехове выросла на 11,1% за первое полугодие 2024 года. Местный отдел МВД поднялся в рейтинге Подмосковья с 38-й на 16-ю строчку.