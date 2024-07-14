Раскрываемость преступлений в Чехове выросла на 11% за первое полугодие

Количество расследованных уголовных дел в Чехове выросло на 11,1%. Результаты работы отдела полиции городского округа за первое полугодие обсудили на оперативном совещании.

Отдел МВД России по Чеховскому городскому округу поднялся в рейтинге Подмосковья с 38 на 16 пункт. Такой результат озвучили на оперативном совещании заместителю начальника главного управления МВД России по Московской области, городскому прокурору, начальнику следственного отдела, начальнику полиции и председателю чеховского суда. На заседании отметили снижение количеств убийств, краж, мошенничеств и преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота оружия. При этом на 60% выросло число расследованных уголовных дел, связанных с наркотиками.

«Движение идет в правильном направлении в работе отдела внутренних дел. 16 место в рейтинге среди Московской области — оно достойное для вашего отдела внутренних дел. Не надо на этом останавливаться», — сказал заместитель начальника главного управления МВД России по Московской области, начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиций Александр Воронин.