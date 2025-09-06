Экс-диспетчера ГБУ «Жилищник» Шувалову задержали за помощь террористам

Бывшего московского диспетчера государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову обвинили в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Артподготовка»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным издания, Шувалову задержали при попытке выехать за пределы страны. Следствие утверждает, что она осознанно перечисляла деньги на преступную деятельность террористов.

«Денежные средства направлялись на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации», — уточнили в правоохранительных органах.

Подозреваемую поместили в следственный изолятор, ей предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма. Ее проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Сын и муж обвиняемой покинули территорию России до ее задержания. Шувалову арестовали в середине апреля 2025 года по решению Останкинского районного суда Москвы.

Ранее в Москве суд арестовал сотрудницу Кадетского корпуса СКР имени Александра Невского и ведущего специалиста структурного подразделения РЖД по подозрению в участии в «Артподготовке»*.