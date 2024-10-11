Сотрудницу Кадетского корпуса Следкома арестовали за участие в «Артподготовке»
Суд арестовал посудомойщицу СКР за участие в террористической организации
В Москве суд арестовал сотрудницу Кадетского корпуса СКР имени Александра Невского и ведущего специалиста структурного подразделения РЖД по подозрению в участии в террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщил «Коммерсант».
Правоохранители задержали женщину по делу, возбужденному по части второй статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации». Вплоть до задержания она работала посудомойщицей в Кадетском корпусе.
Следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и в случае вменяемости подозреваемой направят дело в прокуратуру, а затем — во 2-й Западный окружной военный суд.
Другой предполагаемый активист «Артподготовки»* работал в РЖД. Он, как и сотрудница структуры СКР, отрицает свою вину.
По информации «Коммерсанта», имена соратников назвал другой задержанный ранее активист. Суд отказался переводить подозреваемых под домашний арест и оставил под стражей до 25 декабря.
В Москве осудили участника другой террористической организации — «Легион Свобода России»**. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.
*Признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в России.
**Признан террористической организацией, запрещен в России.