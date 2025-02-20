Экс-директора крымского «Росгранстроя» приговорили к девяти годам тюрьмы

Суд признал бывшего директора крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствие установило, что подсудимый осуществлял хозяйственную деятельность на пунктах пропуска через госграницу.

Он заключил сделку с одной из коммерческих организаций на оказание услуг по содержанию имущества 10 КПП и потребовал от предпринимателей ежемесячно передавать взятки в течение срока действия документа.

«Руководство коммерческой организации согласилось на требование чиновников и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года передало через посредника взятку на общую сумму более 1,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ задержали преступников. Посредника приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а директора крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» — к девяти.

Ранее правоохранители задержали в Челябинске главу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Его заподозрили в растрате государственных средств.