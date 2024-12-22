Экс-директора «Главзарубежстроя» Ледовского отправили в СИЗО

Задержанного в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского арестовали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

Собеседник агентства добавил, что вместе с бывшим предпринимателем правоохранители задержали еще одного человека, подозреваемого в соучастии в преступлении.

После задержания Ледовского и второго подозреваемого доставили к следователю на допрос, который подал ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

«Оба фигуранта заключены под стражу», — заявил источник.

Компания «Главзарубежстрой» занималась строительством по государственным контрактам МИД России, Управления делами президента, Минкультуры, Минэкономразвития и ФГУП «Госзагрансобственность». Два года назад фирма обанкротилась. Официального подтверждения задержания и ареста бывшего генерального директора компании пока нет.

На этой неделе Ленинский районный суд Курска арестовал генерального директора областной Корпорации развития Владимира Лукина по делу о мошенничестве. По версии следствия, чиновник вместе со своими подчиненными завысил сметы на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах. Общая сумма ущерба региональному бюджету превысила 800 миллионов рублей.