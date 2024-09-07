Экс-директор департамента МЭР оказался владельцем имущества на сотни миллионов рублей

Директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского арестовали по делу о коррупции, у него нашли имущество на сотни миллионов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

У чиновника и его семьи конфисковали усадьбу в Одинцове, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley. «Подозрительное» имущество нашли в ходе надзора за полицией Ставрополя, расследовавшей уголовное дело против него о превышении должностных полномочий.

По информации издания, при обыске у Храновского изъяли 433 тысячи долларов, 53 тысячи евро и 3,7 миллиона рублей.

Генпрокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество экс-главы департамента МЭР в пользу государства. Иск приняли к производству, по делу назначили подготовку к судебному разбирательству.

Ранее в коррупции обвинили заместителя главы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова. По версии следствия, он за взятку способствовал заключению договора на поставки обмундирования для Минобороны.