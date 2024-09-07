Имущество арестованного за коррупцию Храновского могут изъять

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой изъять в доход государства имущество главы департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского. Его арестовали по коррупционному делу, сообщило РИА «Новости» .

Прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, и обнаружила нарушение требований законодательства о противодействии коррупции со стороны обвиняемого.

«Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству», — отметили в суде.

При расследовании уголовного дела о хищении денег при поставках некачественных бронежилетов для армии добавили коррупционную статью.