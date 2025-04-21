Экс-депутат Васильев отверг дачу показаний на бывшего губернатора Курской области

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев опроверг информацию о том, что давал показания в отношении экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом сообщило РИА «Новости ».

«Я давал показания, которые касаются только меня», — сказал он.

По словам экс-парламентария, сообщения о том, что он дал показания на Смирнова о хищении на сумму свыше миллиарда рублей, не соответствуют действительности. Васильев заверил, что никакой сделки со следствием пока не заключал.

Накануне правоохранители задержали бывшего депутата по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. До этого стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова и его зама Алексея Дедова.

Чиновников обвинили в хищении более миллиарда рублей, которые выделили из федерального бюджета на фортификации на украинской границе.