Однокурсник Кириллова: он уже в училище выполнял много работы вместо офицеров

В Москве на Рязанском проспекте при взрыве погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его однокурсник, тоже Игорь, рассказал 360.ru, каким он был во время учебы в Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко.

По словам мужчины, командира у учебного взвода Кириллова регулярно не было, и выполнять его работу приходилось самому будущему генералу.

«Он практически все четыре года тащил на себе курсантов, был замкомвзвода. То есть как кадровый офицер тащил курсантов, притом что сам был курсантом, таким же, как мы. Он был старшим сержантом, если не ошибаюсь… Очень волевой товарищ, жесткий и в то же время мягкий. Его очень любили и уважали. Я в шоке сегодня был, когда это узнал», — рассказал однокурсник.

Через много лет Кириллов стал начальником родного училища и досрочно получил звание генерал-лейтенанта, добавил собеседник 360.ru.

Другой однокурсник рассказал, что погибший всю жизнь был талантливым руководителем.