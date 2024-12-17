Утром на Рязанском проспекте в Москве при взрыве погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. О том, каким он был, рассказал 360.ru его однокурсник по Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко Дмитрий.

По словам мужчины, Кириллов с первых дней учебы был командиром отделения, затем заместителем командира взвода, и в его подчинении были уже десятки человек.

Когда будущий начальник войск РХБЗ по службе оказался в Москве, то часто приезжал в отпуск в родную Кострому, они иногда виделись на улицах. Дмитрий знал, кем стал Кириллов, и заявил, что уже не беспокоил бывшего однокурсника по пустякам.

«В последний раз я с ним взаимодействовал, когда он был начальником химакадемии (Кириллов возглавлял родную академию с 2014 по 2017 год. — прим. ред.), а я был пенсионером. Жизнь показывает, что руководителем он всю жизнь был талантливым», — подытожил собеседник 360.ru.

Соседи генерала рассказали, что фактически охраны в доме не было, а камеры наблюдения никто не настроил и не подключил.