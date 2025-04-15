Мать избитой в Рязанской области девочки рассказала, что дочь заступилась за нее

В Рязанской области подростки жестоко избили сверстницу, заставив встать на колени и извиняться, и сняли все это на камеру. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы, быстро найдя нападавших и задержав их. Мать пострадавшей рассказала 360.ru, как сейчас чувствует себя девушка.

«Ничего, синяки чуть-чуть у нее остались на животе и на ноге, а на лице уже прошло все», — рассказала она.

Женщина добавила, что ее дочь знала напавших и часто с ними гуляла в одной компании. Поводом для драки стало то, что приятели оскорбили мать девушки.

«Мне все люди пишут, говорят: Лена, какая у тебя дочь молодец, ее били два мальчика, а она держалась», — добавила собеседница 360.ru.

Она выступила за то, чтобы обидчиков наказали и чтобы они компенсировали моральный ущерб.

Ранее в Ижевске подростки сутки пытали и насиловали сверстника. Троих изуверов задержали и отправили в СИЗО.