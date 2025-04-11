Изнасиловали и обрили наголо. Подростки сутки пытали сверстника в Ижевске

Несколько подростков более суток издевались над сверстником в Ижевске. Трех участников пыток задержали и отправили в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

«16-17-летние обвиняемые с 3 по 4 апреля 2025 года в составе группы лиц совершили насильственные действия сексуального характера, надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире», — отметили в инстанции.

По данным Следственного комитета, в издевательствах участвовали две несовершеннолетние девушки. Следователи завели уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

По данным РЕН ТВ, в Ижевске трое школьников сутки издевались над 16-летним подростком. Свою жертву они избили, изнасиловали и обрили наголо. Также юношу обстреляли из пневматического оружия в доме на проспекте Калашникова. Самому старшему подростку 17 лет, а младшему — 15.

Крики подростка, который учится в частной школе, услышали соседи и вызвали полицию. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю девочку и шантажом выманил у нее 3,5 миллиона рублей. Восьмиклассник поделился с друзьями источником «дохода» и стал шантажировать школьницу.