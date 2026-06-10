Двум жителям Москвы назначили тюремные сроки за сбыт огнестрельного оружия

ФСБ задержала двух жителей Москвы за переделку и сбыт оружия

Тимирязевский районный суд признал двух жителей Москвы виновными в незаконной переделке и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ФСВНГ.

Правоохранители задержали мужчин 1970 и 1991 года рождения, причастных к организации работы незаконной мастерской по переделке оружия и средств поражения. Следствие установило, что фигуранты за денежное вознаграждение превращали охолощенное оружие в боевое.

Во время обыска у них изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, 400 грамм тротила и более 250 боеприпасов. Суд приговорил одного преступника к 14 годам лишения свободы, а второго — к трем.

Ранее силовики поймали в Петербурге мужчину, который готовил диверсию. Он связался с украинской стороной и по заданию куратора собирался совершить террористический акт. Суд отправил задержанного под стражу.