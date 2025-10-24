Двух жителей Костромской области осудили за госизмену

Костромской областной суд вынес приговор двум жителям региона по делу о государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатки и обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Один из подсудимых 1990 года рождения через Telegram начал переписываться с представителем СБУ.

«Затем установил с ним сотрудничество на конфиденциальной основе и выразил готовность предоставлять ему различного рода информацию, включая фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — заявили в ФСБ.

Мужчина привлек к преступлению своего знакомого 1985 года рождения. Злоумышленники по указанию куратора изготовили взрывчатку и передали врагу сведения об объектах и сотрудниках администрации Костромской области, энергетической и военной инфраструктуры региона.

ФСБ поймала преступников и возбудила дела о госизмене, незаконном хранении взрывчатки и сбыте наркотиков. Фигурантов приговорили к 19 и 15 годам лишения свободы.

Ранее сообщника украинских спецслужб задержали в Карелии.