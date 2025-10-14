Двух жителей Челябинской области осудили за добычу золота на 414 миллионов
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность группы незаконных золотодобытчиков, организовавших нелегальную добычу драгоценных металлов на территории нескольких регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В октябре 2024 года оперативники задержали двух жителей региона 1973 и 1988 годов рождения. По данным следствия, мужчины занимались добычей самородного золота и кустарным производством слитков, которые затем сбывались в Екатеринбурге.
В ходе обысков у них изъяли более 42 килограммов золота. Общая стоимость самородков и кустарно изготовленных слитков составила около 414 миллионов рублей. Также было изъято оборудование, использовавшееся для незаконной добычи.
Правобережный районный суд Магнитогорска признал обоих мужчин виновными по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере»).
Ранее ФСБ России по Ростовской области совместно с Главным управлением собственной безопасности МЧС пресекла противоправную деятельность заместителя начальника регионального управления министерства, которого подозревают в превышении должностных полномочий.