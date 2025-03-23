Опять мигранты. Бывшего главу петербургской полиции объявили в розыск

Следствие объявило в розыск бывшего руководителя главного управления УСБ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Васильева заподозрили в получении крупной взятки. По версии следствия, бывший высокопоставленный сотрудник полиции мог помогать мигрантам без документов работать на территории России.

Фигурант уголовного дела осведомлен о действиях Следственного комитета — Васильев пустился в бега, после чего его и объявили в розыск. Расследование ситуации взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Пост главы петербургского УСБ Васильев потерял еще в начале 2022 года. Его отстранили после внеплановой проверки.

Газета РБК со ссылкой на собственные источники писала, что центральный аппарат министерства внутренних дел организовал такую проверку после жалобы бизнесмена.

Ранее бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск из-за взятки в пять миллиардов рублей.