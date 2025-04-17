Двух подростков из Московской области оштрафовали за ложные сообщения о минировании

Суд огласил приговор подросткам, ложно сообщавшим о минировании в семи регионах

Подростков, которые более 20 раз ложно сообщили о минировании в семи регионах России, признали виновными и назначили им штрафы. Об этом сообщили пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Заседания по делу прошло в Сергиево-Посадском городском суде Московской области. Следователи установили, что два семнадцатилетних подростка оставили более 20 сообщений о ложном минировании социальных объектов и зданий органов власти Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей и Краснодарского края.

В отношении парней возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Во время допросов и заседания молодые люди признали свою вину.

«Указанные лица дали признательные показания в процессе расследования уголовного дела, признали вину и активно сотрудничали со следствием», — сообщили в ведомстве.

Суд назначил подросткам наказания в виде штрафа. Один из них должен заплатить 40 тысяч рублей, а другой — 300 тысяч рублей.

Накануне жителя Ялты признали виновным за незаконный оборот наркотиков. Ему дали 6,5 лет колонии.