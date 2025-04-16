Житель Ялты получил 6,5 года за незаконный оборот наркотиков

Ялтинский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Согласно материалам дела, безработный мужчина купил каннабис, чтобы потом его перепродать. Часть товара он спрятал в закладке. Задержавшие ялтинца полицейские обнаружили у него при себе 300 граммов наркотика.

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Накануне органы военной контрразведки пресекли крупный канал наркотиков в ДНР. Сотрудники ФСБ задержали восьмерых россиян, поставлявших запрещенные вещества в другие регионы. В тайниках нашли более 23 килограммов синтетики. Координировали преступную группу с территории Украины.