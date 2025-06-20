Двух мужчин задержали за попытку поджога релейных шкафов в Крыму

Силовики пресекли попытку теракта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, два мужчины подожгли релейные шкафы на железной дороге в Сакском районе. Преступление они совершили по заданию ГУР Украины, с представителем которого общались в Telegram.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю, республиканского МВД, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении местных жителей возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков теракта и других лиц, причастных к преступлению.

Накануне оперативники управления ФСБ по Херсонской области задержали трех местных жителей, причастных к нелегальному обороту контрафактного алкоголя в особо крупном размере.