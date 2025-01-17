Двух мошенников обязали вернуть Ларисе Долиной 69 миллионов рублей

Двух мошенников, обманувших Ларису Долину прошлым летом, обязали вернуть певице 69 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Возвращать средства будут 43-летний Дмитрий Л. из Марий Эл и 20-летний Андрей О. из Тольятти. По данным следствия, именно они в группе, отвечавшей за отъем квартиры у Долиной, выполняли основные функции — в частности, обеспечивали банковскими счетами и сим-картами. Дело контролирует столичная прокуратура.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что одним из причастных к этому делу оказался ранее судимый за разбой, грабеж и вымогательства 27-летний Артур Каменецкий по прозвищу Очкарик. По данным издания, он входил в ОПГ «Перваки».

Кроме того, Хамовнический суд рассматривает иск против певицы от новой покупательницы квартиры с требованием выселить Долину и ее семью.