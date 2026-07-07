Двух мертвых девушек нашли около жилого дома в Рязани

Двух мертвых несовершеннолетних девушек нашли около жилого дома в Московском районе Рязани. Подробности ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По факту смерти девушек возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних».

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливается круг общения погибших, обстоятельства и причины произошедшего», — отметил собеседник агентства.

В Москве в Сокольниках мужчина избил девушку и запугал ее ружьем, из-за чего она выпала из окна четвертого этажа. Когда полиция проникла в квартиру, хозяин был уже мертв, он покончил с собой. Девушка попала в реанимацию.