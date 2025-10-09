Двух итальянских пловчих отстранили от соревнований из-за кражи

Итальянских пловчих Бенедетту Пилато и Кьяру Тарантино, подозреваемых в краже из магазина, до выяснения всех обстоятельств отстранили от соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации плавания страны.

Спортсменок задержали в аэропорту Сингапура в конце августа, когда они возвращались с Бали. Основанием стали попавшие на камеру наблюдения кадры, как Тарантино прячет духи в сумку подруги. Через несколько часов после вмешательства итальянского посольства пловчих отпустили.

Пилато и Тарантино признали вину и сотрудничают со следствием.

