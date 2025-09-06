Против чемпиона мира по тхэквондо возбудили дело о мошенничестве

В отношении чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага и бывших сотрудников полиции возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, спортсмен и еще пять человек, в том числе экс-правоохранители, создали преступную группу. В зависимости от роли каждого из фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Следствие установило, что подозреваемые вымогали деньги у людей, которые занимаются криптовалютой и имеют крупные суммы. Они угрожали жертвам проведением оперативных мероприятий и задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности.

В обмен на свободу преступники убеждали граждан переводить деньги с банковских счетов на биржах.

«Указанными противоправными действиями жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше четырех миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.

Ранее полиция задержала в Подмосковье коллектора из Дагестана. Мужчина вымогал несуществующую задолженность у жителя Волгоградской области и угрожал ему расправой.