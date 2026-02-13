Двоих исламистов задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Бахчисарайском районе Крыма двоих исламистов, входивших в одну из запрещенных в России террористических организаций. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, задержанные вербовали местных мусульман и склоняли их к терроризму. Во время обысков у них нашли пропагандистскую литературу, средства связи и информацию о формах и методах работы группировки.

Возбуждено уголовное дело. Оперативный сотрудник ФСБ рассказал, что организация, о которой идет речь, запрещена в России с 2003 года, однако не прекращает попыток вербовать новых боевиков.

«С нашей точки зрения, самое важное — задерживать их на этапе формирования. Чтобы не было джихада — насильственного захвата [власти] с оружием в руках и массовыми протестами», — подчеркнул он.

Ранее ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Краснодарском крае, который готовил заключенный из одной из стран Центральной Азии.