Теракт в колонии на Кубани планировал уроженец одной из стран Центральной Азии
Теракт в колонии в Краснодарском крае, который предотвратили сотрудники ФСБ и ФСИН, планировал отбывающий там наказание уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Сотрудникам колонии заранее поступила информация о готовящемся теракте. Предположительно, подозреваемый вместе с подельниками планировал напасть на надзирателей и убить их. У них нашли и изъяли орудия, никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
В декабре удалось сорвать теракт в колонии в Ростовской области, который тоже готовили трое исламистов. У них изъяли заточки, телефоны и лоскуты ткани с рисунком, похожим на символику экстремистской организации.