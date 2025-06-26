Двое жителей Ростова-на-Дону получили реальные сроки за мошенничество

Суд вынес приговор двоим безработным жителям Ростова-на-Дону за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Согласно судебным материалам, мужчины взяли у человека, находившегося под следствием, два миллиона рублей, пообещав передать деньги сотруднику МВД, чтобы последний закрыл уголовное дело. При этом никаких знакомых в органах внутренних дел у подсудимых на самом деле не было.

Кроме того, один из мужчин вывез из зоны СВО оружие, гранаты и патроны и хранил весь арсенал дома. Поэтому его судили еще и по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 6,5 года общего режима, а его подельник — 3,5.

Ранее полицейский из Азова вместе с подельником взял у семьи человека, против которого шло расследование, 500 тысяч рублей, хотя не мог повлиять на ход следствия. Обоих задержали сотрудники ФСБ.