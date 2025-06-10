Ростовский полицейский прокололся на жадности. В хитрую схему вмешалась ФСБ

Ростовский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского из Азова и его подельника. Их заподозрили в попытке выманить деньги, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, весной этого года двое мужчин договорились «помочь» семье человека, против которого шло расследование. За 500 тысяч рублей они пообещали решить вопрос с прекращением дела, хотя на самом деле ни на что повлиять не могли.

Вся схема развалилась, когда в ситуацию вмешалась ФСБ. При передаче денег мошенников задержали. Одним из них оказался сотрудником азовской полиции, второй — 28-летним горожанином. При этом, как выяснилось позже, младший участник истории может быть причастен еще к одному эпизоду обмана.

Суд отправил полицейского под арест, его подельник будет ждать разбирательства под домашним арестом. Следствие продолжается.

Ранее по подозрению в даче взятки полицейскому задержали редактора Ura.ru Аллаярова.