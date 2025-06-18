Две челябинки создали схему нелегальной миграции с учебой в колледже

Двух челябинок приговорили к колонии за организацию нелегальной миграции

Силовики пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Ленинский районный суд Челябинска признал виновными двух местных жительниц по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Следователи установили, что обвиняемые создали схему для незаконного въезда и легализации иностранцев в России с помощью программы международного студенческого обмена.

«Преступная схема подразумевала фиктивное прохождение обучения студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения. По факту иностранцами осуществлялась трудовая деятельность в коммерческих организациях региона», — заявили в ведомстве.

Суд приговорил женщин к лишению свободы на сроки три года и три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей каждой. Наказание будет отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста.

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