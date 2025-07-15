Два жителя Челябинской области получили сроки за покушение на сбыт наркотиков

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двум местным жителям по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, 30-летние мужчины планировали продать через даркнет крупную партию мефедрона, однако сделать это не успели — их задержали.
При обысках у них изъяли девять килограммов наркотика, оборудование, прекурсоры и реагенты. Суд приговорил одного из мужчин к 12, другого — к девяти годам лишения свободы. Кроме того, им необходимо будет выплатить штрафы в 250 и 200 тысяч рублей соответственно.
Накануне сотрудники ФСБ уничтожили на полигоне в Ленинградской области 530 килограммов кокаина, фигурировавшего как вещественные доказательства по уголовным делам, по которым суд уже вынес обвинительные приговоры.
Региональная агропромышленная выставка пройдет в деревне Машоново 14 августа
Итоги учебного года 2024-2025 подвели в Химках
Тело Александра Митты кремируют
Мост через реку Клязьма отремонтируют в Химках
Еще 3,8 тысячи машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье
В РАН добились уникальных результатов в области гиперзвука
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте