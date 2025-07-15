Два жителя Челябинской области получили сроки за покушение на сбыт наркотиков

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двум местным жителям по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 30-летние мужчины планировали продать через даркнет крупную партию мефедрона, однако сделать это не успели — их задержали.

При обысках у них изъяли девять килограммов наркотика, оборудование, прекурсоры и реагенты. Суд приговорил одного из мужчин к 12, другого — к девяти годам лишения свободы. Кроме того, им необходимо будет выплатить штрафы в 250 и 200 тысяч рублей соответственно.