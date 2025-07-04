Два жителя Башкирии получили сроки за диверсию на железной дороге

Центральный окружной военный суд признал двух жителей Башкирии виновными в диверсии на железной дороге и вынес им приговор. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Следствие установило, что один из них был сторонником террористической организации. Летом 2023 года он привлек знакомого и вместе с ним поджег объекты инфраструктуры на Южно-Уральской железной дороге. При этом обошлось без пострадавших, однако движение поездов на некоторое время прервалось.

Организатора диверсии приговорили к 22 годам строгого режима, его сообщника — к шести годам общего.

Ранее в Приморском крае сотрудники ФСБ задержали двоих молодых людей, которые пытались поджечь релейные шкафы. Выяснилось, что украинские спецслужбы пообещали им за это 60 тысяч рублей.