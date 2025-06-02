В Приморье предотвратили диверсию на железной дороге

УФСБ: двое мужчин пытались совершить диверсию на железной дороге в Приморье

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю предотвратили диверсию на железной дороге в Приморском крае, задержав двух молодых людей за попытку поджога релейных шкафов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства УФСБ России по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, двое 19-летних жителей региона пытались повредить оборудование по заданию украинских спецслужб в обмен на денежное вознаграждение. Им обещали 60 тысяч рублей. Оперативники установили связь задержанных с иностранными кураторами.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе подчеркнули, что все обстоятельства преступления тщательно проверяются. Угрозы для движения поездов нет.

Ранее мост через железнодорожные пути обрушился в Брянской области. Пассажирский поезд «Климов — Москва» оказался под завалами. Жертвами ЧП стали семь человек, есть пострадавшие. В регионе объявили трехдневный траур, он продлится до 4 июня.