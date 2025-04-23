Два экс-сотрудника филиала «Россетей» получили сроки за взятку

Щербинский районный суд Москвы вынес приговоры бывшему начальнику управления капитального строительства филиала «Россетей Московский регион» Владимиру Медникову и его заместителю Алексею Сычеву по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.

По данным следствия, Медников и Сычев предложили некоему бизнесмену содействие в заключении договоров и покровительство в обмен на вознаграждение. Подрядчик согласился и за четыре года передал им в общей сложности 17,7 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Сычева с поличным, когда он получил очередную взятку. Против него и его начальника возбудили уголовное дело.

В результате суд признал обоих виновными. Медников получил 8,5 года строгого режима, а Сычев — девять лет. Кроме того, обоим выписали штрафы в 35,4 миллиона рублей и на три года лишили их возможности занимать должности на госслужбе.

Накануне 15 сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД получили сроки от шести до 18 лет за взятки.

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