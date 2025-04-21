В Ставрополе 15 экс-сотрудникам университета МВД дали сроки за взятки

В Ставропольском крае вынесли приговор 15 участникам преступной группы, которые получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Суд и следствие установили, что бывший замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации вуза Сергей Крапивин в 2017 году вместе с сообщниками создал и возглавил в университете организованное преступное сообщество, состоящее из нескольких подразделений. В него вошли должностные лица, а также слушатели учебного заведения. Все они действовали под единым руководством Крапивина и других лиц.

В течение трех лет злоумышленники перед сессией и во время нее систематически получали взятки от студентов в обмен на гарантии сдачи экзаменов и допуска к промежуточной и государственной итоговой аттестации независимо от показанных знаний в период обучения. Общая сумма взяток составила более 5,7 миллиона рублей.

Крапивина приговорили к 18 годам лишения свободы со штрафом в три миллиона рублей и лишили специального звания полковник полиции. Другие соучастники получили сроки от шести лет до 17,5 года со штрафами. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и общего режимов.