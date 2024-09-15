Задержанный в Пулкове актер Ткачук пропал из отдела полиции

Задержанного в аэропорту Пулково по подозрению в провозе наркотиков актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука отпустили из отдела полиции, куда доставили для медицинского освидетельствования. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы пояснили, что связались с правоохранителями, которые сказали, что актера в отделе нет.

Знакомый с ситуацией источник заявил, что, предварительно, Ткачука отпустили, но взяли с него обязательство о явке. Подтверждений этой информации пока нет.

О задержании Ткачука стало известно утром в воскресенье, 15 сентября. Авторы Shot заявили, что в ходе предполетного досмотра в багаже актера нашли курительную трубку и сверток с неизвестным веществом.

Объяснить состав содержимого Ткачук не смог, и вещество отправили на экспертизу. Актера забрали в отдел полиции для допроса.