Дорогостоящую недвижимость нашли у арестованного за взятку столичного военкома

Следователи обнаружили в собственности военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного в начале июля за получение взятки, дорогостоящую недвижимость. В распоряжении РИА «Новости» оказались судебные документы по его делу.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — сказано в материалах дела.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получили от трех человек денежные средства в качестве взятки. Посредником выступала некая Семенова.

За полученные деньги Тригилев, Титовец и Аксенова подтвердили наличие у этих лиц наличие заболеваний, которые освобождают их от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома в начале июля. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки, что грозит ему лишением свободы на срок от семи до 12 лет.