Военного комиссара Преображенского района арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал военного комиссара Преображенского района Тригилева

Фото: РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы арестовали комиссара Преображенского района Сергея Тригилева по подозрению в получении взятки, его отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Сергею Анатольевичу Тригилеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщил источник.

Мужчину вменили получение взятки в крупном размере по предварительного сговору группой лиц. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Кроме того, по этому делу под стражу на два месяца отправили подчиненного Тригилева Игорь Титовец. Расследование продолжается.

Ранее правоохранители по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова.

Следствие полагает, что он получил свыше 1,2 миллиона рублей за помощь в получении контракта на благоустройство сквера и приемку работ.

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