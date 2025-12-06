Допрос подравшегося с памятником ветеранам МЧС бойца ММА сняли на видео

Боец ММА Исмаилов признал вину и раскаялся за спарринг с памятником МЧС

Задержанный боец ММА Заур Исмаилов на допросе сознался в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

После того как в начале декабря в интернет попало видео с участием Исмаилова, Дорогомиловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений». Спортсмена задержали.

На вопрос сотрудника Следкома о том, понял ли он суть предъявленных обвинений и согласен ли с ними, боец ответил утвердительно.

«Полностью», — сказал он.

Суд изберет меру пресечения 8 декабря. Исмаилова потребовали заключить под стражу.

Ролик в соцсетях опубликовал сам спортсмен, устроивший спарринг с кепкой мальчика из монументального комплекса. После лавины критики он удалил видео, сообщили «Известия».