Устроившего спарринг с мемориалом ветеранам МЧС бойца MMA задержали в Москве

Подозреваемого в осквернении памятника ветеранам МЧС на западе Москвы задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве заявили, что мужчину 1986 года рождения доставили в отдел по району Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данным РИА «Новости», речь идет о бойце MMA Зауре Исмаилове, который устроил спарринг с мемориалом, опубликовав в социальных сетях видео с «поединком».

Пресс-служба столичного СК объявила, что возбудила уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений и воинских захоронений после обнаружения видео с тренировкой спортсмена на Кременчугской улице.

В начале ноября школьники из Кировограда подожгли венки к Мемориала славы. Директор Муниципального автономного учреждения «Централизованная клубная система Кировоградского муниципального округа» Оксана Колыхан в комментарии 360.ru заявила, что поисками детей занялись следователи.