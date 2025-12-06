Бастрыкин взял на контроль дело устроившего спарринг с памятником бойца ММА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела против бойца MMA Заура Исмаилова, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело на спортсмена завели по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений». Бастрыкин потребовал предоставить ему сведения об установленных обстоятельствах случившегося.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК России.

Ранее стало известно, что Исмаилова задержали сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел по району Фили-Давыдково.