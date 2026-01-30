Допрос мужчины, планировавшего убить военного в Петербурге, сняли на видео

Мужчина, планировавший убийство военнослужащего в Петербурге, действовал по наводке украинских кураторов. Об этом он заявил на допросе после задержания.

Преступника поймали сегодня утром. По данным ведомства, он переписывался с куратором в мессенджере Telegram. В беседе с силовиками задержанный признался, что сам написал украинскому вербовщику и попросил задание.

По данным ведомства, по указанию куратора мужчина получил огнестрельное оружие, провел разведку по адресу военного и приготовился к его убийству.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

