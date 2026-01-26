Россиянину дали 18 лет за подготовку теракта в канун Дня Победы в Подмосковье

Суд приговорил Андрея Бызова к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта в преддверии Дня Победы в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс‑службе СК России .

Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

«Собранные следственными органами СК России по городу Москве во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области и ГУПЭ МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Андрея Бызова, внесенного в реестр экстремистов и террористов», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, Бызов разделял праворадикальные националистические взгляды и вступил в ряды террористической организации, которая участвовала в боевых действиях против российских войск на стороне Украины и признана запрещенной в России. По указанию украинских кураторов он согласился за пять тысяч долларов в криптовалюте устроить взрыв 9 мая 2025 года у военного объекта в Московской области.

Правоохранители пресекли подготовку теракта. Во время обыска и осмотра телефона Бызова они изъяли самодельное взрывное устройство.

Мужчину внесли в реестр экстремистов и террористов. Его признали виновным по трем статьям УК России: за публичное оправдание терроризма в интернете, участие в деятельности террористической организации и приготовление к совершению террористического акта.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали боевика, планировавшего теракт в Уфе, и задержали его сообщника.