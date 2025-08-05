В Тульской области задержали двух подростков по подозрению в диверсии

Двое 17-летних подростков совершили диверсию в Тульской области, против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Молодые люди 24 июля подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин. Они действовали по указке кураторов, предположительно из украинских спецслужб.

«В настоящее время несовершеннолетние задержаны, им предъявлены обвинения в диверсии. По ходатайству следователя в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Остальные обстоятельства устанавливают.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракты на объектах транспорта и связи в Краснодарском крае. Задержали двух россиян и одного выходца из страны Центральной Азии. Подозреваемые выполняли приказание украинских спецслужб — попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.