Донативший ВСУ в криптовалюте россиянин стал фигурантом дела о госизмене

Жителя Тульской области заподозрили в государственной измене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, он финансировал деятельность иностранного государства, направленную против России.

«Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Обвиняемого заключили под стражу. Наказание за такое нарушение — вплоть до пожизненного срока.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы за государственную измену. Он собирал информацию для украинских кураторов, намеревался осуществить диверсию на железнодорожной станции и перейти на сторону ВСУ. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит от 12 лет до пожизненного срока лишения свободы.