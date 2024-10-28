«Должен подчиняться». Осужденный в Приморье американец отказался просить помилование

Осужденный за угрозу убийством и кражу американец Гордон Блэк смирился с приговором российского суда и решил не просить о помиловании. Он сообщил об этом РИА «Новости» .

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам», — сказал он.

Блэк не исключил, что американское правительство захочет обменять его на другого заключенного. Он возложил ответственность за это решение на власти своей страны.

Первомайский суд Владивостока приговорил американца к трем годам девяти месяцам колонии общего режима. Бывший военный во время ссоры схватил за горло россиянку, с которой познакомился в Южной Корее, и украл у нее 10 тысяч рублей. Блэк подал апелляцию, но суд не нашел оснований для смягчения наказания.